Госпогранслужба и ВМС ВСУ провели совместную тренировку в Черном море

Подразделения Южного регионального управления, Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели совместные тренировки в Черном море.

"Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также для усиления выдвинулись спецназовцы Южного регионального управления, которые были доставлены пограничной авиацией и флотом", - сообщает пресс-служба Госпогранслубы.

Уточняется, что корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, десантировавшись на остров, отрабатывали вооруженный отпор противнику.