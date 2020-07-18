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13:46 18.07.2020

Иран отправил самописец со сбитого в январе украинского самолета во Францию для расшифровки данных

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Иран отправил самописец со сбитого в январе украинского самолета во Францию для расшифровки данных

Иран накануне переправил самописец со сбитого в январе украинского лайнера во Францию с целью получить информацию с устройства, сообщает в субботу агентство Associated press.

Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что "черный ящик" был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.

Он добавил, что расшифровка данных с самописца пройдет в Париже в понедельник.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Теги: #мау #франция #самописцы #иран
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