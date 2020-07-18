Глава Верховного суда: приведение назначенных президентом судей к присяге – первоочередная задача

Судьи, имеющие право выхода в отставку, идут из системы из-за непомерной нагрузки, давления, «политики травли» и в целом незащищенности со стороны государства, подчеркивает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» Данишевская рассказала, что после завершения работы предыдущего состава Высшей квалифкомиссии судей у судебной системы были определенные кадровые резервы, и по рекомендации Высшего совета правосудия президент назначил 204 судьи из 400.

« Многие из этих судей уже разъехались по судам, получают зарплату, но не осуществляют правосудие до принятия присяги. Итак, приведение судей к присяге - сегодня первоочередная задача. И мы ожидаем от президента соответствующих действий»,- заявила глава Верховного суда.

Говоря о причинах многочисленных фактов увольнения судей из системы и, как следствие, кадрового голода в судах, Данишевская сказала: «Ситуация, мягко говоря, не очень комфортная. В большинстве судов судьи несут непомерную нагрузку. Рассматривают непростые, отчасти резонансные дела. Есть факты давления, судьи не чувствуют, что они защищены государством. А в придачу - бесконечная политика травли ... Поэтому судьи, имеющие право выхода в отставку, просто идут».

По ее словам, за полгода из судебной системы в отставку ушло 119 судей, из них 98 - только за последние три месяца.

Глава Верховного суда рассказала, что в настоящее время в украинских судах работает только 63% судей от необходимого количества. В некоторых апелляционных судах, по словам Данишевской, работает в 5-7 раз меньше судей, чем должно быть.

«Около 10 судов в Украине вообще не работают из-за отсутствия там судей с полномочиями, поэтому доступ к правосудию в этих районах государство просто не обеспечивает», - отметила она.

«Чтобы исправить эту ситуацию, нам необходимо найти понимание на государственном уровне, что независимость нужна не судье, а тем, кто обращается в суд, государству в целом. Если не обеспечивать независимость, то в Украине не будет суда, которого хотят люди. К сожалению, мы все время чувствуем посягательства на независимость судебной власти от других ветвей власти», - подытожила Данишевская.



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