Глава Верховного суда о реформаторских идеях Саакашвили: есть лозунги без конкретики, диалога нет

Глава Верховного суда Валентина Данишевская не видит конкретных предложений реформирования судебной системы Украины в заявлениях главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили и в целом попыток коммуникации Нацсовета с судебной властью.

В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», комментируя идеи Саакашвили относительно тотальной реформы украинских судов, Данишевская сказала: «Кроме лозунгов о радикальных революционных изменениях, мы, собственно говоря, ничего конкретного не слышим. Говорят о создании идеальной системы, которая будет идеально работать. И идет борьба за то, кто будет назначать этих идеальных судей».

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать рациональной инициативу включения в Верховный суд судей-иностранцев, глава Верховного суда заметила: « Об инициативе с судьями-иностранцами я бы сказала так: результаты работы такого судьи будут зависеть от того, под защитой какого государства он будет находиться».

Она также указала на неконституционность такой нормы. «Конституция требует, чтобы судья был гражданином Украины, чтобы он владел государственным языком. Да, собственно, я и не знаю примеров в мире, чтобы эта практика способствовала какому-то прорыву».

Также Данишевская добавила: «Что касается судебной системы в Грузии. Мы всегда радуемся успехам своих коллег в других странах. Однако, кажется, что от приговора грузинских судов в отношении господина Саакашвили сам господин Саакашвили не был в восторге».

Кроме того, глава Верховного суда подчеркнула отсутствие какого-либо диалога Нацсовета с судейским корпусом: «Никакого диалога с Нацсоветом реформ нет, даже никаких попыток коммуникаций не было. Если будут идеи, предложения рассмотрения тех или иных проблемных вопросов - сразу откликнемся, потому что мы первые, кто заинтересован в улучшении правосудия», - сказала она.

Что касается коммуникаций с президентом Владимиром Зеленским, то, по словам Данишевской, глава государства лично с ней не встречался, однако есть коммуникация с Офисом президента после решения Конституционного суда о неконституционности ряда положений закона «О судоустройстве и статусе судей» .

«Будет ли этот диалог продуктивным - время покажет. Но первый наш маркер - запуск ВККС и назначения в местные суды и присяга 400 новых судей», - сказала глава суда.

В целом, по мнению Данишевской, всем ветвям власти в Украине следует работать для достижения реального результата.

«Что же происходит на практике? Как только страна приближается к очередной избирательной кампании, то все претенденты начинают повышать свой авторитет за счет унижения других. Ведь выгоднее всего назначить виновником судебную систему, потому что она на выборы не идет. Чтобы не привлекать внимания к другим проблемам в государстве, все время концентрируется внимание на недостатках судебной системы, хотя она страдает теми же болезнями, что и все общество, все ветви власти», - подытожила глава Верховного суда.



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