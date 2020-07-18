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13:16 18.07.2020

Огонь уничтожил орган в соборе XV века в Нанте, Макрон просит пожарных спасти "готическую жемчужину"

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Огонь уничтожил орган в соборе XV века в Нанте, Макрон просит пожарных спасти "готическую жемчужину"

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в субботу в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным, ведущим борьбу с огнем в соборе Святых Петра и Павла в Нанте.

"После Нотр-Дам (де Пари - ИФ) в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города (бретонских - ИФ) герцогов", - написал Макрон в твиттере.

Сильный пожар возник в субботу утром в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. По данным телеканала BFMTV, на месте работают около сотни пожарных.

По сообщениям СМИ, им удалось локализовать возгорание.

"Разрушения затронули большой орган, который, наверное, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обрушением", - заявил журналистам начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферле.

Вместе с тем он отметил, что этот пожар не стоит сравнивать с пожаром Нотр-Дам де Пари 15 апреля 2019 года.

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года, после чего был закрыт на три года на ремонт.

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже Собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор строился 457 лет - с 1434 по 1891 год. Это уже четвёртая церковь на этом месте; ему предшествовала раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века.

Теги: #макрон #франция #собор #пожар
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