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13:11 18.07.2020

Глава Верховного суда: без изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» судебная система остановится

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Глава Верховного суда: без изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» судебная система остановится

 Верховной Раде Украины следует безотлагательно принять предложенные президентом изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей», чтобы запустить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и не допустить остановки судебной системы страны, считает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» Данишевская рассказала, что Верховный суд поддерживает заключение Высшего совета правосудия по этому законопроекту.

«Поданный президентом законопроект фактически направлен на имплементацию решений Конституционного суда в части существования ВККС и некоторых полномочий Высшего Совета правосудия. Также проект закона в определенной мере касается деятельности Верховного Суда и решает судьбу судей Верховного суда Украины, которые потеряли свои полномочия в декабре 2017 года», - подчеркнула Данишевская.

«Безотлагательность этого законопроекта имеет особое значение, потому что с осени прошлого года судебная система «потеряла» один из ключевых органов - Высшую квалификационную комиссию судей Украины», - отметила глава суда, пояснив, что без работы ВККС судьи не могут назначаться на должности и переводиться.

По мнению главы суда, создание ВККС и перевод судей Верховного суда Украины в Верховный суд являются первоочередными задачами, другие вопросы судебной реформы могут дискутироваться и приниматься парламентом отдельно.

Комментируя норму законопроекта о переводе судей Верховного суда Украины в Верховный суд, Данишевская подчеркнула, что в данной ситуации «хуже всего – это вообще никак не решать эту проблему».

По ее словам, судей Верховного суда Украины девять. «Думаю, что никаких проблем после принятия Закона не будет: если они захотят рассматривать дела, то смогут полноценно осуществлять правосудие в Верховном суде. С нашей стороны нет никаких опасений или барьеров по этому поводу».

Говоря о возможности принятия законопроекта в ближайшее время, Данишевская сказала: «У меня нет такой уверенности. Но хотелось бы, чтобы хотя бы ключевые вопросы были решены, ведь без возобновления деятельности ВККС судебная система просто остановится».


Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #реформа #данишевская #суд
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