У восьми сотрудников Бердянской "скорой помощи" выявлен Covid-19

Среди сотрудников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи у 8 медработников выявлено заболевание Covid-19, сообщила пресс-служба Коммунального неприбыльного предприятия (КНП) "Областной центр экстренной медицинской помощи".

Заболевание выявлено в результате планового ПЦР-тестирования всех сотрудников Бердянской подстанции скорой помощи.

При этом уточняется, что первым короновирусной инфекцией заболел один медработник, позже еще семеро его коллег.

В настоящее время у большинства инфицированных медработников бердянской "скорой" заболевание проходит бессимптомно.

Как сообщает государственное учреждение "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", по состоянию на 09.00 18 июля в регионе зафиксировано 6 новых случаев заболевания COVID-19, общее количество заболевших - 664 человека. Среди них 98 - медицинские работники и 62 ребенка.