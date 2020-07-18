События

12:38 18.07.2020

Студента, пострадавшего от взрыва на станции метро "Шулявская", прооперировали в одной из киевских больниц - Кличко

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Студента, пострадавшего от взрыва на станции метро "Шулявская", прооперировали в одной из киевских больниц - Кличко

Студента, который получил осколочные ранения ног в результате взрыва на станции метро "Шулявская" в Киеве, прооперировали в одной из больниц города. Его состояние оценивается как стабильное, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", - написал Кличко в соцсети Facebook.

Кроме того, пострадавшего осмотрел оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение и сообщил, что слух восстановится со временем.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства и расследуют совершенное преступление", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в пятницу 17 июля в урне возле станции метро "Шулявская" в Киеве взорвался неизвестный предмет. В результате взрыва пострадали четыре человека – один с множественными осколочными ранениями ног был госпитализирован, ещё трое обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Теги: #киев #взрыв #кличко
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