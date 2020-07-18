События

12:25 18.07.2020

Данилов обсудил с Уруским реформирование ОПК и космической отрасли

1 мин читать
Данилов обсудил с Уруским реформирование ОПК и космической отрасли

 Руководство оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должно внедрить системный подход к развитию отрасли, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время встречи с вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

"По мнению секретаря СНБО Украины, руководство отрасли должно ввести системный подход к ее развитию, в частности, принять меры к повышению координации субъектов военно-промышленной политики. Он также подчеркнул, что правительство должно решить вопрос относительно организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром", - сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов также отметил, что предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой, и подчеркнул важность научно-технического развития ОПК и разработки дорожной карты привлечения к нему иностранных инвестиций

Отдельное внимание также было уделено вопросу ракетной программы для Вооруженных сил Украины и развитию космической отрасли.

Данилов отметил, что реформирование ОПК осуществляется согласно решению СНБО Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", введенному в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 27 февраля 2020 года № 59.

Теги: #уруский #космос #данилов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 17.07.2020
Вице-премьер Уруский: "Воздушный старт" может стать для Украины национальной идеей

Вице-премьер Уруский: "Воздушный старт" может стать для Украины национальной идеей

17:03 17.07.2020
"Укроборонпром" подлежит полной трансформации - Уруский

"Укроборонпром" подлежит полной трансформации - Уруский

20:05 16.07.2020
"Укроборонпром" готов предоставить Урускому и новому министерству всю необходимую помощь в пределах своей компетенции

"Укроборонпром" готов предоставить Урускому и новому министерству всю необходимую помощь в пределах своей компетенции

20:03 16.07.2020
"Укроборонпром" готов предоставить Урускому и новому министерству всю необходимую помощь в пределах своих компетенций - Найем

"Укроборонпром" готов предоставить Урускому и новому министерству всю необходимую помощь в пределах своих компетенций - Найем

13:16 16.07.2020
Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

18:36 14.07.2020
Кандидат в вице-премьеры Уруский может усилить промышленный блок правительства

Кандидат в вице-премьеры Уруский может усилить промышленный блок правительства

14:15 14.07.2020
Шмыгаль повторно выдвинул кандидатуру Уруского на должность вице-премьера

Шмыгаль повторно выдвинул кандидатуру Уруского на должность вице-премьера

10:20 06.07.2020
Русский язык не может быть вторым государственным в Украине - секретарь СНБО Данилов

Русский язык не может быть вторым государственным в Украине - секретарь СНБО Данилов

15:20 05.07.2020
Ракета Electron американской компании Rocket Lab не смогла выйти на орбиту из-за отказа второй ступени

Ракета Electron американской компании Rocket Lab не смогла выйти на орбиту из-за отказа второй ступени

11:54 05.07.2020
Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На границе с Беларусью изъята самая крупная партия контрабандных сигарет за последние годы

В Киеве зафиксировано 108 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки - мэр

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Украине 847 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 756 - выздоровели, 21 новая жертва вируса – СНБО

Четыре человека пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская", открыто дело по статье "хулиганство"

ПОСЛЕДНЕЕ

У восьми сотрудников Бердянской "скорой помощи" выявлен Covid-19

Студента, пострадавшего от взрыва на станции метро "Шулявская", прооперировали в одной из киевских больниц - Кличко

На границе с Беларусью изъята самая крупная партия контрабандных сигарет за последние годы

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировали 10 новых случаев заболевания Covid-19

Экс-директору завода в Кировоградской объявили подозрение за растрату 11 тыс тонн зерна - Игорь Клименко

Собор XV века горит в Нанте

В Киеве зафиксировано 108 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки - мэр

Во Львовской области 137 новых случаев коронавируса за сутки

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Украине 847 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 756 - выздоровели, 21 новая жертва вируса – СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА