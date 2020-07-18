Данилов обсудил с Уруским реформирование ОПК и космической отрасли

Руководство оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должно внедрить системный подход к развитию отрасли, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время встречи с вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

"По мнению секретаря СНБО Украины, руководство отрасли должно ввести системный подход к ее развитию, в частности, принять меры к повышению координации субъектов военно-промышленной политики. Он также подчеркнул, что правительство должно решить вопрос относительно организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром", - сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов также отметил, что предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой, и подчеркнул важность научно-технического развития ОПК и разработки дорожной карты привлечения к нему иностранных инвестиций

Отдельное внимание также было уделено вопросу ракетной программы для Вооруженных сил Украины и развитию космической отрасли.

Данилов отметил, что реформирование ОПК осуществляется согласно решению СНБО Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", введенному в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 27 февраля 2020 года № 59.