В ВСУ за минувшие сутки зафиксировали 10 новых случаев заболевания Covid-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания Covid-19 в Вооруженных силах Украины, сообщает командование медсил в соцсети Фейсбук в субботу.

Четыре человека госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Остальные находятся на лечении дома, у них легкое течение заболевания.

По состоянию на 10.00 18 июля в ВСУ Covid-19 болеет 129 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 514 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 298 человек.