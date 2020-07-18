События

11:04 18.07.2020

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировали 10 новых случаев заболевания Covid-19

1 мин читать
В ВСУ за минувшие сутки зафиксировали 10 новых случаев заболевания Covid-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания Covid-19 в Вооруженных силах Украины, сообщает командование медсил в соцсети Фейсбук в субботу.

Четыре человека госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Остальные находятся на лечении дома, у них легкое течение заболевания.

По состоянию на 10.00 18 июля в ВСУ Covid-19 болеет 129 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 514 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 298 человек.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 18.07.2020
В Киеве зафиксировано 108 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки - мэр

В Киеве зафиксировано 108 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки - мэр

10:50 18.07.2020
Во Львовской области 137 новых случаев коронавируса за сутки

Во Львовской области 137 новых случаев коронавируса за сутки

10:49 18.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины и в Киеве – СНБО

09:33 18.07.2020
В Украине 847 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 756 - выздоровели, 21 новая жертва вируса – СНБО

В Украине 847 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 756 - выздоровели, 21 новая жертва вируса – СНБО

09:17 18.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс., число инфицированных - 14 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс., число инфицированных - 14 млн - университет Хопкинса

08:35 18.07.2020
В Казахстане за сутки выявлено 1808 новых случаев COVID-19

В Казахстане за сутки выявлено 1808 новых случаев COVID-19

18:08 17.07.2020
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года – Шкарлет

Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года – Шкарлет

17:56 17.07.2020
Во Львове разрешили работу театров, кинотеатров и музеев

Во Львове разрешили работу театров, кинотеатров и музеев

17:41 17.07.2020
Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

13:39 17.07.2020
Российские наемники с полуночи обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного - Минобороны

Российские наемники с полуночи обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного - Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве зафиксировано 108 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки - мэр

Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Украине 847 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 756 - выздоровели, 21 новая жертва вируса – СНБО

Четыре человека пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская", открыто дело по статье "хулиганство"

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП, трое госпитализированы

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-директору завода в Кировоградской объявили подозрение за растрату 11 тыс тонн зерна - Игорь Клименко

Собор XV века горит в Нанте

Четыре человека пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в урне возле станции метро "Шулявская", открыто дело по статье "хулиганство"

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП, трое госпитализированы

ГБР: Чиновнику сообщено о подозрении в служебной халатности повлекшей убытков на более 17 млн грн из-за вырубки леса

Глава МОК не хотел бы проводить Олимпиаду 2021 года без зрителей

Российские наемники 18 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

В ВОЗ пока не видят возможности для отправки в Китай большой группы специалистов

Два участка для добычи янтаря на Ровенщине продали через онлайн-аукцион за более 100 млн грн

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 14 млн, число жертв приближается к 600 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА