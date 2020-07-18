Экс-директору завода в Кировоградской объявили подозрение за растрату 11 тыс тонн зерна - Игорь Клименко

В Кировоградской области экс-директору Долинского комбикормового завода, депутату горсовета объявлено подозрение за растрату 11 тыс тонн зерна.

Как сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины, два сельскохозяйственные предприятия летом 2018 года передали Долинскому комбикормовому заводу на хранение 11 тыс тон зерна. А когда пришло время его возвращать, выяснилось, что зерна нет. Сумма убытков составила более 51 млн грн.

По данному факту следователи Нацполиции начали уголовное производство по части 2 статьи 28, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

На днях следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с полицейскими Кировоградской области под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели более десятка санкционированных обысков.

"Во время обысков у одного из фигурантов обнаружили и изъяли журналы так называемой "черной бухгалтерии", в которые внесены данные о незаконной реализации зерна на общую сумму более 51 млн грн. Собрав достаточную доказательную базу, мужчине, который в то время был директором Долинского комбикормового завода, сообщили о подозрении в растрате имущества. Сейчас он является депутатом местного городского совета", - проинформировал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.