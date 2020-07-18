События

10:53 18.07.2020

Собор XV века горит в Нанте

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 Сильный пожар возник в субботу утром в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, сообщают французские СМИ.

По данным радио France Bleu, густые клубы дыма поднимаются из витража между двумя башнями здания. Пожарные заявили прессе о значительном огне, с которым пока не удается справиться.

На месте работают около 60 пожарных, развернут значительный полицейский персонал.

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года, после чего был закрыт на три года на ремонт.

Телеканал BFMTV отметил, что происходящее в Нанте напоминает пожар собора Нотр-Дам в Париже, случившийся 15 апреля 2019 года.

Собор святого Петра и Павла в Нанте - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже Собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.

 
Теги: #франция #пожар
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