В Киеве зафиксировано 108 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки - мэр

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание Covid-19 , увеличилось еще на 108 человек, что на 32 случая больше, чем днем ранее.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус. Двое больных умерли", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В настоящее время в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Среди заболевших за минувшие сутки 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет и две девочки, которым 6 и 8 лет. 50 мужчин от 18 до 85 лет. И трое мальчиков от 9 месяцев до восьми лет. Заболели, в том числе, 4 медработника.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные- на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 40 человек. Всего коронавирус преодолели 2360 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 26. В Соломенском - 14. В Голосеевском и Святошинском районах - по 10 случаев", - отметил мэр.