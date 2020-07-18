Во Львовской области 137 новых случаев коронавируса за сутки

Коронавирусную инфекцию за сутки диагностировали у 137 человек во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«За минувшие сутки лабораторные центры провели 821 ПЦР-анализ и 137 из них оказались позитивными. Среди них 40 жителей Львова», – указано в сообщении. По данным горсовета, 884 пробы остаются в холодильнике.

В общей сложности во Львовской области коронавирусной инфекцией заболел 7891 человек, 207 – умерли и 1326 больных выздоровели.