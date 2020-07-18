Количество больных COVID-19 снизилось в 8 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество больных Covid-19 снизилось за минувшие сутки в 8 областях Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (137 случаев) и Киеве (108).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 18 новых случаев заболевания COVID-19, 1 человек умер и 25 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 496 человека (на 8 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19 и 94 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 051 человека (на 63 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 9 новых случаев заболевания, один человек умер и 6 выздоровели, сейчас болеет 95 человека (на 2 больше за сутки);

- в Донецкой области 10 новых случаев заболевания , умерших и выздоровевших за сутки нет, болеет 483 человека (на 10 больше за сутки);

- в Житомирской области 4 человека заболели и 15 – выздоровели, сейчас болеет 301 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 89 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 47 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 624 человек (на 39 больше за сутки);

- в Запорожской области 7 новых случаев заболевания, новых случаев смерти нет, 6 выздоровевших, сейчас болеет 104 человека (на 1 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 76 новых случаев заболевания и 1 случай смерти, 18 выздоровели, сейчас болеют 1 961 человека (на 57 больше за сутки);

- в Киеве 108 новых случаев заболевания, два человека умерли и 40 выздоровели, сейчас болеет 4 309 человек (на 66 больше за сутки);

- в Киевской области 45 новых заболевших и 65 человек выздоровели, сейчас болеют 951 человек (на 20 меньше за сутки);

- в Кировоградской области нет новых случаев заболевания и случаев смерти за сутки, 10 человек выздоровели, сейчас болеют 33 человека (на 10 меньше за сутки);

- в Луганской области 5 случаев заболевания за сутки и 3 – выздоровления, сейчас болеет 25 человек (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 137 новых случая заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 21 случай выздоровления, сейчас болеют 6 358 человек (на 112 больше за сутки);

- в Николаевской области 6 новых случаев заболевания за сутки, 2 человека выздоровели, сейчас болеет 95 человек (на 4 больше за сутки);

- в Одесской области 57 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 36 выздоровели, сейчас болеет 1 340 человека (на 18 больше за сутки);

- в Полтавской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти за сутки не зафиксировано, 3 человека выздоровели, сейчас болеют 25 человек (на 2 меньше за сутки);

-в Ровенской области 75 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 181 случай выздоровления, сейчас болеют 1 352 человек (на 109 меньше за сутки);

- в Сумской области 3 новых случая заболевания, случаев смерти не зафиксировано, выздоровели 3 человека, сейчас болеет 42 человека;

- в Тернопольской области 36 новых случаев заболевания и 25 – выздоровления, сейчас болеют 831 человек (на 11 больше за сутки);

- в Харьковской области 62 новых случаев заболевания, 2 случая смерти, 25 человек выздоровели, сейчас болеют 1 260 человек (на 35 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 2 случая заболевания и 2 - выздоровления, сейчас, как и днем ранее, болеют 14 человек;

- в Хмельницкой области 21 новый случай заболевания, 14 – выздоровления, сейчас болеют 123 человек (на 7 больше за сутки);

-в Черкасской области 18 человек заболели, 1 умер и 1 выздоровел, сейчас болеют 173 человек (на 16 больше за сутки);

- в Черновицкой области 27 новых случаев заболевания, 114 – выздоровели, сейчас болеет 1 754 человек (на 87 меньше за сутки);

- в Черниговской области за минувшие сутки нет новых случаев заболевания, смерти и выздоровления от Covid-19, сейчас болеет 309 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 18 июля, в Украине выявлено 847 новых случаев COVID-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 109 человек, что на 70 больше, чем днем ранее.