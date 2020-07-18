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07:20 18.07.2020

Российские наемники 18 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

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Российские наемники 18 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 18 раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в субботу.

Украинские позиции противник обстрелял из минометов калибра 82-мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки российские наемники обстреливали опорные пункты ООС из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Новотошковского противник дважды применил минометы калибра 82-мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также неоднократно открывался огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Луганского.

По данным украинской разведки, 17 июля был уничтожен один российский наемник.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", – сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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