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06:26 18.07.2020

В ВОЗ пока не видят возможности для отправки в Китай большой группы специалистов

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В ВОЗ пока не видят возможности для отправки в Китай большой группы специалистов

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят возможности отправить в Китай в июле большую группу специалистов, чтобы определить, животного ли происхождения коронавирус COVID-19, сообщает в пятницу Associated Press.

По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, изначально организация рассчитывала отправить в Китай более многочисленную группу экспертов, но пока сомневается в том, что в июле удастся это сделать.

Он отметил, что два эксперта, которые прибыли в Китай на прошлой неделе, находятся на карантине в одной из гостиниц Пекина. В ВОЗ также заявили, что эксперты не планируют посещать Ухань, где вспышка была впервые обнаружена в конце прошлого года.

Двое специалистов в ходе своего визита должны определить "объем и сферу охвата" работы для следующего этапа миссии, который будет непосредственно нацелен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку.

В феврале этого года Китай уже посетила специальная делегация ВОЗ по коронавирусу. После этого визита канадский врач Брюс Эйлвард, возглавивший команду, высоко оценил усилия Китая по сдерживанию коронавируса и уровень открытости в том, что касается обмена информацией.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Ранее ВОЗ одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. Однако речи о расследовании обстоятельств происхождения вируса тогда не велось.

Между тем, президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

К независимому расследованию обстоятельств начала пандемии призывали и власти Австралии.

В конце мая глава китайского МИД Ван И заявил, что власти Китая поддерживают идею международного научного расследования для прояснения вопроса происхождения коронавируса. Министр добавил, что в этот процесс не должно быть "политического вмешательства".

Теги: #миссия #воз #китай #ситуация
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