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03:19 18.07.2020

Экс-директор авиапредприятия в Ужгороде и двое чиновников подозреваются в растрате почти 1 млн грн

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Экс-директор авиапредприятия в Ужгороде и двое чиновников подозреваются в растрате почти 1 млн грн

Бывший директор авиационного предприятия в Ужгороде и двое чиновников подозреваются в растрате почти 1 млн грн выделенных на строительные работы, сказано в сообщении на странице прокуратуры региона в Фейсбуке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Прокуратурой Закарпатской области согласовано подозрение экс-директору местного аэропорта, руководителю частного предприятия, которое осуществляло работы по реконструкции объектов инфраструктуры аэропорта "Ужгород" и инженеру по технадзору.

В ходе следствия установлено, что фигуранты, сговорившись между собой, снизили объемы выполненных работ по реконструкции ограждения международного аэропорта в Ужгороде не уменьшая при этом стоимость работ.

"Стоимость работ согласно тендеру составляла 7 млн грн. В то же время, экспертом подтверждено, что фактическая стоимость и объемы выполненных работ, принятых должностными лицами, завышен более чем на 960 тыс. грн", – сказано в сообщении.

Руководители подозреваются в растрате средств и подделке документов (ч.5 ст.191 УК Украины, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Действия инженера по технадзору Закарпатской ОГА квалифицированы по ч.5 ст.27-ч.5 ст.191, ч.5 ст.27-ч.1 ст.366 (пособничество в растрате бюджетных средств и подделка документов) УК Украины.

Следствие продолжается.

Теги: #закарпатье #коррупция #подозрение
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