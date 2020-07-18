Детские оздоровительные лагеря планируют открыть с 31 июля – главный санврач

Восстановление работы детских оздоровительных лагерей планируется с 31 июля, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Гусев ссылаясь на главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Два часа назад получил ответ от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко по восстановлению работы детских оздоровительных лагерей у нас на Херсонщине. Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет восстановлена!", – написал Гусев на своей странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Глава ОГА выразил готовность принимать детей на оздоровление.

"Ждем соответствующее решение Правительства уже на следующей неделе и готовимся принимать детей на оздоровление!", – написал Гусев.