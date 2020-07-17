Анкара просит Ереван предоставить доступ к архивным документам о геноциде армян

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Стамбул ждет от Армении доступа к архивным документам, проливающим свет на трагичные для армян события 1915 года, пишет в пятницу агентство "Анадолу".

"Армения должна последовать примеру Турции и открыть свои архивы для ученых. Сегодня я повторю этот призыв, озвученный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", - заявил Акар.

"Для того, чтобы заручится поддержкой крупных держав, армяне манипулировали общественным мнением, активно используя лобби-структуры в США. "Великую Армению" пытались воссоздать при поддержке Великобритании и под мандатом США", - добавил он, говоря о событиях начала XX века.

Акар напомнил, что Анкара всегда высказывала готовность открыть свои архивы для других стран.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.