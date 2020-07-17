Пострадавший от взрыва возле метро "Шулявская" в Киеве находится в тяжелом состоянии – Кличко

Пострадавший в результате взрыва неизвестного устройства в урне возле метро "Шулявская" в Киеве в пятницу вечером находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Пострадал прохожий - 22-летний студент. Он получил множественные осколочные травмы ног. Госпитализирован в городскую больницу номер 17. Находится в тяжелом состоянии", – написал киевский градоначальник на своей странице в Фейсбук в Фейсбуке в пятницу вечером.

Мэр отметил, что при взрыве были повреждены окна станции метрополитена.

"Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров", – добавил Кличко.

Как ранее сообщалось, пятницу вечером вследствие взрыва неизвестного предмета возле входа в станцию метро "Шулявская" в Киеве пострадал мужчина, которого госпитализировали.

По информации правоохранителей, на месте происшествия проводятся необходимые первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию, никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.