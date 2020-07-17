Вследствие взрыва возле метро "Шулявская" в Киеве госпитализирован мужчина

Вследствие взрыва неизвестного предмета возле входа в станцию метро "Шулявская" в Киеве в пятницу вечером пострадал мужчина, которого госпитализировали, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

По информации правоохранителей, на месте происшествия проводятся необходимые первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию, никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.