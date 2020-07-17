В Харькове гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиницы, спасаясь от огня, и погиб – полиция

39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна номера, расположенного на 4-м этаже гостиницы по ул.Плехановская в Харькове и от полученных травм умер в карете скорой помощи.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции в пятницу около 18:00.

"Предварительно установлено, что в номере отеля произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати. В результате пожара иностранец выпрыгнул из окна", - говорится в сообщении.

Информация о случившемся внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.