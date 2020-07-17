Бахматов временно покинул КГГА

Максим Бахматов вместе с Офисом трансформации временно покинул Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).

"Я и Офис трансформации временно выходим из КГГА… Здесь началась турбулентность, однако не управленческая, где я чувствую себя как рыба в воде, а политическая. Такая турбулентность, на мой взгляд, всегда токсична и несовместима с эффективным управлением", - сообщил Бахматов на своей странице в Facebook в пятницу.

Говоря о перспективе выдвижения своей кандидатуры на пост городского главы, он отметил: "Основной вопрос: иду я на выборы мэра? Ответ скорее нет. А как я сказал немного выше, Виталий Кличко, очевидно, победит на всех выборах городского головы, которые состоятся в течение 2020 года".

При этом он выразил сомнение относительно победы команды Кличко на выборах.

"По тем же данным центра Разумкова, дающие действующему мэру 44%, новый Киевсовет будет СИМ 7! политических проектов (партиями их назвать трудно) в своем составе. А это вызывает сомнения у меня, как у управленца, что политическая турбулентность закончится, и технократам сразу дадут спокойно и последовательно воплощать свои глубокие стратегические проекты", - написал Бахматов.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко назначил Максима Бахматова своим советником в сентябре 2019 года.

Представляя Бахматова, он заявил, что городу необходим кризис-менеджер, который сможет бороться с новыми вызовами.

В сферу его обязанностей входили внедрение информационных технологий в управление городом, вопросы инвестиционной деятельности, градостроительства и антикоррупционной политики.

Бахматов, 1978 г.р., украинский предприниматель в сфере IT и инноваций, в 2015-2017 годах был генеральным директором Национального экспоцентра Украины. Ранее был телеведущим, шоуменом, продюсером, в частности, резидентом КВН и Comedy Club в Украине. Кроме того, Бахматов с 2016 года занимал пост управляющего партнера инновационного парка UNIT.City на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода вместе, покинул должность в связи с окончанием трехлетнего контракта.