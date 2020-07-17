В НАБУ подтвердили информацию о вручении подозрений главе ОАСК, его заму и главе ГСА

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили информацию о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

"17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении голове ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам", - сообщается в микроблоге НАБУ в Твиттере в пятницу.

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти. "Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, по версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - соообщается на странице САП в Facebook.

В прокуратуре сообщили ,что следствие по делу продолжается и пообещали раскрыть детали позже.

В НАБУ также отметили, что глава, замглавы и один их судей ОАСК получили подозрение в совершении незаконных действий уже во второй раз.

Ранее пресс-служба ОАСК сообщила о проводимых в помещении суда обысках по "делам Майдана" и назвали это очередной попыткой дискредитации суда. В НАБУ сообщили, что обыски проводят их следователи и пообещали раскрыть детали позже.

В то же время главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что НАБУ предъявило подозрение Вовку, Аблову, еще пяти судьям ОАСК и Холоднюку в создании преступной организации и захвата власти.