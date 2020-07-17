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18:17 17.07.2020

Главе ОАСК Вовку и его заму объявлено о подозрении в создании преступной организации и захвате власти – ЦПК

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Главе ОАСК Вовку и его заму объявлено о подозрении в создании преступной организации и захвате власти – ЦПК

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) Сергею Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда.

"Их подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Напомним, что это уже второе уголовное дело в отношении судей ОАСК", - сообщается на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК) в пятницу.

Ранее пресс-служба ОАСК сообщила о проводимых в помещении суда обысках по "делам Майдана" и назвали это очередной попыткой дискредитации суда.

В НАБУ сообщили, что обыски проводят их следователи и пообещали раскрыть детали попозже.

Теги: #цпк #оаск #вовк
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