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18:08 17.07.2020

Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года – Шкарлет

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Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года – Шкарлет

Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала учебного года, сообщил исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет.

"И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время рабочего визита в Черниговскую область встретился с руководством областной администрации, руководителями учреждений общего среднего, специального перед высшими, профессионального и высшего образования. Во время встречи он рассказал о трех возможных сценариях начала нового учебного года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По словам Шкарлета, учебный год для большинства учащихся начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября.

"Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", - отметил он.

И.о. министра сообщил, что учебный год в Украине начнется согласно одному из трех сценариев, а решение об избрании сценария, по которому будет происходить обучение, определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

В частности, первый вариант - низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме; второй - высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно; третий (наиболее вероятный) - средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

Теги: #коронавирус #минобразования #образование #шкарлет
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