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17:56 17.07.2020

Во Львове разрешили работу театров, кинотеатров и музеев

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Во Львове разрешили работу театров, кинотеатров и музеев

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разрешила возобновить работу учреждений культуры города в полном объеме, сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Ура! Наконец-то. С сегодняшнего дня учреждения культуры возобновляют работу. Но работа будет проходить с определенным протоколом – не более 50% наполнения и один человек на 5 кв. м площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Минздрава. Соответствующее решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС", - написал Москаленко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, возобновляют работу театры, кинотеатры, музеи, концертные учреждения и культурные центры, библиотеки в полном объеме, молодежный центр, галереи, а также народные дома и Дворец культуры им. Гната Хоткевича.

Как разъяснил Москаленко, такое решение комиссия приняла, основываясь на постановлении Кабмина №392 от 20 мая 2020 года и протоколе №30 областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, ранее во Львове возобновили работу детские сады.

Теги: #львов #коронавирус
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