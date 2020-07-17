Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток пятницы, 17 июля, по состоянию на 17.00.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. При этом на всех трех участках разведения обстрелов не было.

"Украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои действия… Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.