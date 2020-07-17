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17:24 17.07.2020

В ОАСК сообщили об обысках по "делам Майдана", НАБУ обещает: "детали – позже"

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В ОАСК сообщили об обысках по "делам Майдана", НАБУ обещает: "детали – позже"

Следственно-оперативные мероприятия проводятся в здании Окружного административного суда города Киева в пятницу, 17 июля, сообщается на сайте ОАСК.

"Среди озвученных оснований - расследование "дел Майдана". В который раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда г.Кировограда). Начиная с 2015 года, это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом", - говорится в сообщении.

При этом в ОАСК отметили, что сам суд продолжает работу в обычном режиме.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщают, что обыски проводят их следователи. "В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях ОАСК и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства. Детали – позже", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

В то же время, главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что НАБУ "прямо в эти минуты" предъявило подозрение главе ОАСК Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

"Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения. НАБУ сносит руководство ОАСК, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений. ОАСК давно превратился под руководством Вовка в биржу. Так что действия НАБУ в данном случае заслуживают максимальной поддержки", - написал он.

Теги: #набу #оаск #суд
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