В Офисе прокурора Международного уголовного суда рассматриваются 14 случаев нарушений гуманитарного права в Крыму и на Донбассе – Офис генпрокурора

Офис прокурора Международного уголовного суда рассматривает 14 сообщений по фактам нарушений норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях АР Крым и Донбасса, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В настоящее время на рассмотрении в Офисе прокурора Международного уголовного суда находятся 14 информационных сообщений по фактам серьезных нарушений норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях АР Крым и Донбасса: умышленные убийства, пытки, депортация или насильственное перемещение населения, умышленное направление нападений на гражданское население и гражданские объекты", - указывается в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, трагедия рейса МН17 показала, насколько важной является роль международной общественности.

"Вклад каждого государства в осуществление правосудия за самые тяжкие преступления и, соответственно, в развитие международного уголовного и гуманитарного права является крайне важным. Практика меняется, а опыт одних стран перенимают другие, которые вынужденно столкнулись с фактами совершения военных преступлений и преступлений против человечности на их территории. Кроме того, высокий уровень кооперации между государствами может помочь в тех ситуациях, когда исполнителя международных преступлений невозможно привлечь к ответственности усилиями системы правосудия одной страны. Сейчас Украина на своем примере чувствует важность и роль международного правосудия", - подчеркнул заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, курирующий направление расследования военных преступлений и преступлений против человечности.