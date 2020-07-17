События

15:18 17.07.2020

Российские наемники передали Украине неидентифицированное тело

2 мин читать
Российские наемники передали Украине неидентифицированное тело

С временно оккупированной территории Украины на Донбассе российские наемники передали Украине неидентифицированные тело, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец, было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

В то же время отмечается, что подтверждений того, что это - военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, на данный момент нет.

Сейчас продолжается транспортировки тела к месту проведения экспертизы ДНК.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи Зайцево

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Теги: #рф #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 17.07.2020
Российские наемники с полуночи обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного - Минобороны

Российские наемники с полуночи обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного - Минобороны

12:58 17.07.2020
Российские наемники третий день не позволяют украинской стороне проводить поиск раненого военнослужащего - СЦКК

Российские наемники третий день не позволяют украинской стороне проводить поиск раненого военнослужащего - СЦКК

12:24 17.07.2020
Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии - глава МИД

Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии - глава МИД

12:15 17.07.2020
Великобритания в годовщину трагедии рейса MH17 призывает Россию к полноценному сотрудничеству для установления справедливости

Великобритания в годовщину трагедии рейса MH17 призывает Россию к полноценному сотрудничеству для установления справедливости

12:15 17.07.2020
Посольство Украины в РФ выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобусав Липецкой области – МИД

Посольство Украины в РФ выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобусав Липецкой области – МИД

11:58 17.07.2020
РФ должна быть привлечена к ответственности за трагедию MH17 и почувствовать международную силу права – Порошенко

РФ должна быть привлечена к ответственности за трагедию MH17 и почувствовать международную силу права – Порошенко

11:16 17.07.2020
Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

10:48 17.07.2020
На данный момент нет признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Крыма

На данный момент нет признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Крыма

10:17 17.07.2020
МИД Украины в годовщину трагедии МН17: мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета

МИД Украины в годовщину трагедии МН17: мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета

10:14 17.07.2020
Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

ПОСЛЕДНЕЕ

Прогресстех-Украина возглавил лауреат NASA Langley

В Днепропетровской области СБУ задержала банду, которая похищала и пытала людей, изъят мощный арсенал оружия и боеприпасов

Власти Бердянска в текущем сезоне допустили к работе 88 курортных гостиниц

Кличко: коронавирус в Киеве подтвердили еще у 76 человек, 160 - выздоровели

Закупка боеприпасов для ВСУ теперь осуществляется непосредственно у производителя - Таран

Тепло и сухо будет в Украине на выходных, и лишь в западных областях пройдут дожди с грозами

В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего болеет 130 человек – командование Медсил

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

В ряд городов Ирана введены дополнительные силы правопорядка

Три человека пострадали в ДТП с участием "скорой" в Ужгороде – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА