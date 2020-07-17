Российские наемники передали Украине неидентифицированное тело

С временно оккупированной территории Украины на Донбассе российские наемники передали Украине неидентифицированные тело, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец, было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

В то же время отмечается, что подтверждений того, что это - военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, на данный момент нет.

Сейчас продолжается транспортировки тела к месту проведения экспертизы ДНК.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи Зайцево

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.