В Днепропетровской области СБУ задержала банду, которая похищала и пытала людей, изъят мощный арсенал оружия и боеприпасов

В г.Никополь Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала главаря и четырех участников организованной преступной группировки, которые запугивали и пытали граждан, у злоумышленников изъят мощный арсенал оружия, сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время обысков у фигурантов сотрудники СБУ изъяли 4 автомата АК-74 и 16 магазинов к ним, 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 тротиловых шашек, пластид, 11 выстрелов к ручным гранатометам, пулеметы Дегтярева и РПК-74, 2 мины мон 50 и ОЗМ-72, 4 гранатометным выстрелы ВОГ-25, 3 пистолета-пулемета ППШ, артиллерийский выстрел, 20 ружей, 5 пистолетов Макарова, граната РКГ-3 с пылом и почти 4,5 тыс. патронов к автоматическому огнестрельному оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители выявили 38 корпусов к гранатам РГД-5 и Ф-1, 15 запалов УЗРГМ-2, помповое ружье, 7 бронежилетов, 4 дымовые шашки, 9 сигнальных ракет, номерные знаки и документы на различные автомобили.

Указанный арсенал оружия и боеприпасов злоумышленники хранили в гараже организатора группы.

Также у фигурантов обнаружили компьютерную технику и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также значительную сумму наличных.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.