Российские наемники с полуночи обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного - Минобороны

Российские наемники с полуночи обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Водяного, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня один раз, со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляв опорные пункты подразделений Объединенных сил у Водяного, что на Донецком направлении", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что украинские воины прекратили обстрел, применив станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Так, предварительно, потерь среди украинских защитников в результате обстрела нет.

"Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции – контролируемая", - подытожили в ведомстве.