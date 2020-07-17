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13:39 17.07.2020

Российские наемники с полуночи обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного - Минобороны

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Российские наемники с полуночи обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного - Минобороны

Российские наемники с полуночи обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Водяного, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня один раз, со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляв опорные пункты подразделений Объединенных сил у Водяного, что на Донецком направлении", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что украинские воины прекратили обстрел, применив станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Так, предварительно, потерь среди украинских защитников в результате обстрела нет.

"Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции – контролируемая", - подытожили в ведомстве.

Теги: #всу #рф #минобороны #оос
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