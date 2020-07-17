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13:01 17.07.2020

Власти Бердянска в текущем сезоне допустили к работе 88 курортных гостиниц

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Власти Бердянска в текущем сезоне допустили к работе 88 курортных гостиниц

В летнем сезоне-2020 городские власти Бердянска создали комиссию по обследованию готовности объектов размещения к приему гостей, в результате проверок которой к работе были допущены 88 курортных объектов.

"Как правило, сезон у нас начинается 15 июня, но в этом году полноценно открылся с июля. Люди в этом году не поехали за границу, мы видим, что все едут на украинские курорты, в том числе в Бердянск. Если ситуация будет и далее стабильна в плане распространения коронавируса, то прогнозируем хорошие результаты сезона", - рассказал журналистам в ходе пресс-тура городской голова Бердянска Владимир Чепурной.

По данным мэрии, в городе функционирует около 100 официальных сезонных объектов размещения: 5 санаториев, 10 детских учреждений оздоровления и отдыха; 81 база отдыха. Кроме того, функционируют 14 круглогодичных объектов размещения.

Из-за введения карантина объекты начали подготовку к сезону не с апреля, а с конца июня. Была создана комиссия по обследованию их готовности, в состав которой вошли представители Госпродпотребслужбы, лабораторного центра, пожарной службы и КП "Спасательно-водолазная служба". Кроме выполнения обязательных требований, проверяется соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача относительно профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции среди отдыхающих и персонала.

К началу сезона комиссия обследовала и допустила к работе 88 объектов.

Как подчеркивают в мэрии, информация о всех зарегистрированных гостиницах, санаториях и базах отдыха содержится на городском портале berdyansk.travel. При этом подчеркивается, что в незарегистрированных объектах городские власти не могут гарантировать безопасные условия проживания.

"При открытии к нам приезжали многочисленные проверки, была осуществлена проверка объекта и всей документации. При поселении гостей просим соблюдать дистанции, одевать маски, хотя не все это делают, поскольку жарко. Идет обработка всех поверхностей (дверные ручки, перила и т.д.), холлы, общие зоны обрабатываются строго каждые 2 часа", - рассказала администратор гостиницы Panorama Светлана Зорина.

Теги: #бердянск #курорт #коронавирус
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