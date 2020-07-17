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12:58 17.07.2020

Российские наемники третий день не позволяют украинской стороне проводить поиск раненого военнослужащего - СЦКК

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Российские наемники третий день не позволяют украинской стороне проводить поиск раненого военнослужащего - СЦКК

Российские наемники на Донбассе третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого 13 июля военнослужащего, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как передает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Фейсбуке со ссылкой на СЦКК, сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российских наемников, в очередной раз не были достигнуты договоренности, по поиску и эвакуации украинского раненого защитника.

"Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Так, украинская сторона СЦКК в очередной раз настаивает на проведенные самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. "Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение указанного вопроса.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Теги: #всу #рф #оос #сцкк
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