Кличко: коронавирус в Киеве подтвердили еще у 76 человек, 160 - выздоровели

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 76 человек, 160 человек выздоровели, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. На текущий момент в столице уже 6 689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 83-х лет, 5 девочек от 11 месяцев до 13-ти лет, 42 мужчины в возрасте от 18 до 84-х лет, трое мальчиков - от трех месяцев до трех лет.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 160 человек - это больше всего за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2 320 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 13. В Деснянском – 11, Соломенском и Шевченковском районах - по 9 случаев", - сказал Кличко.