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12:15 17.07.2020

Посольство Украины в РФ выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобусав Липецкой области – МИД

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Посольство Украины в РФ выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобусав Липецкой области – МИД

Посольство Украины в России выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса в Липецкой области, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В результате инцидента большинство паспортных документов было повреждено и потеряно. На месте аварии работают спасательные службы МЧС РФ. Проводится идентификация пассажиров автобуса. Посольство Украины в Российской Федерации выясняет обстоятельства инцидента, проверяет принадлежность пассажиров к гражданству Украины и устанавливает с ними связь в целях оказания необходимой помощи", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Погорельцев уточнил, что в пятницу на 375 км автомобильной трассы "Дон" рейсовый пассажирский автобус марки "Элвест", который двигался по маршруту г. Донецк - г. Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем "Газель". В результате аварии в автобусе возник пожар. По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров (в т.ч. один ребенок) и 2 водителя.

"В результате ДТП пострадали 5 человек, 3 из которых были госпитализированы в Елецкую городской больницы (2 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, 1 - повреждение позвоночника ), 2 человека с незначительными телесными повреждениями отказались от госпитализации. Других пассажиров доставили в отель", - сообщил он.

Теги: #рф #дтп #мид
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