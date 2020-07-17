Закупка боеприпасов для ВСУ теперь осуществляется непосредственно у производителя - Таран

Закупка боеприпасов для Вооруженных сил Украины теперь осуществляется непосредственно у производителя, сообщил министр обороны страны Андрей Таран.

"152-миллиметровые - закупаем, 122-мм - закупаем, 120 - не нужно, 40-миллиметровые - закупаем, 30 мм, АГС-17 - закупаем. А вопрос появился в СМИ именно потому, что мы нарушили, поломали все те схемы, по которым эти боеприпасы закупались. Закупались через две прокладки в Украине, через Польшу в Болгарии. На теперешнее время мы поломали эти схемы и осуществляем закупку непосредственно у поставщика, у производителя", - сказал Таран в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он уточнил, что 120-миллиметровыми боеприпасами ВСУ укомплектованы, потому не нуждаются в них.

Министр обороны также напомнил, что информация о наличии боеприпасов была озвучена командующим Объединенных сил генералом Сергеем Наевым, который сообщил СМИ, что ВСУ в настоящее время в зоне проведения ООС обеспечены всем необходимым.

В то же время он отметил, что не может указать имеющееся количество боеприпасов в ВСУ, поскольку эта информация не подлежит огласке.