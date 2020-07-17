Тепло и сухо будет в Украине на выходных, и лишь в западных областях пройдут дожди с грозами

В ближайшие сутки, 17 июля, погоду в Украине будет определять теплая и сухая, лишь на западе – влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в западных областях дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди; температура ночью 10-16°, днем 21-26°.

На остальной территории без осадков, лишь ночью в Донецкой и Луганской областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, в южной части до 32°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июля самая высокая температура днем была 35,2 в 2010г., самая низкая ночью 9,4 в 1989г.

На 19 июля синоптики прогнозируют в западных областях Украины ночью местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди с грозами; температура ночью 10-16°, днем 21-26°.

На остальной территории без осадков; температура ночью 12-17°, днем 24-29°; на юге страны ночью 15-20°, днем 27-32°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

17 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре в пределах Киева 21°.