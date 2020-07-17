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11:31 17.07.2020

В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего болеет 130 человек – командование Медсил

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В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего болеет 130 человек – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро пятницы подтверждено еще 11 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом всего болеет 130 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 17 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 130 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 503 человека, летальных случаев – 5", - скзаанов сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19: из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский центральная районная больница - 1 сотрудник ВСУ.)

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 7 человек (Сумская область - 1 сотрудник ВСУ, Киевская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Ивано-Франковская область - 1 госслужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 316 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 68 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 17 июля, в Украине выявлено 809 новых случаев COVID-19, 838 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 больных умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 039 человек, что на 40 меньше, чем днем ранее.

Теги: #всу #коронавирус
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