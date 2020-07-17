События

11:03 17.07.2020

В ряд городов Ирана введены дополнительные силы правопорядка

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В ряд городов Ирана введены дополнительные силы правопорядка

В ряд гоПрисутствие сотрудников сил правопорядка усилено в ряде городов Ирана, в частности в Тегеране, Исфахане и Бехбахане, сообщает в пятницу издающееся в Лондоне межарабское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на материалы из социальных сетей.

"На видеороликах, опубликованных в социальных сетях внутри Ирана, запечатлены протестующие, скандирующие: "Не бойтесь, не бойтесь! Мы вместе!" некоторые манифестанты выкрикивают лозунги против высшего руководства страны", - пишет газета.

По словам ее собеседника в Тегеране, "народ обозлен, экономика находится в упадке, выживать невозможно".

"Аш-Шарк аль-Аусат" напоминает, что в ноябре 2019 года протесты, в которых, по некоторым данным, погибли более тысячи человек, начались с требований экономического характера, но затем обрели политическое звучание.

Экономика Ирана испытывает постоянное давление вследствие санкций США. Ситуация значительно ухудшилась после начала эпидемии COVID-19 в стране, отмечает газета.

Теги: #иран
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