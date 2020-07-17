События

10:48 17.07.2020

На данный момент нет признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Крыма

1 мин читать
На данный момент нет признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Крыма

На данный момент не выявлено признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"На теперешнее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым, не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", - сказал он в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу.

Однако Таран подчеркнул, что памятуя о непредсказуемости решений в первую очередь политического руководства РФ и военно-политического руководства ВС РФ, ВСУ осуществляют определенные мероприятия для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны ВС РФ.

Также министр перечислил мероприятия, которые осуществляются ВСУ, направленные на предупреждение обострения обстановки.

"Усиление ведения разведки, осуществляются мероприятия по ротации войск, уточнены задачи, организовано тесное взаимодействие с Национальной гвардией, Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины. Учитывая упомянутое, военные части, подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задания в составе операции Объединенных сил и вдоль административной границы Автономной республики Крым, готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы Украины", - рассказал он.

Теги: #рф #таран #крым #минобороны #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 17.07.2020
Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

11:10 17.07.2020
В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

11:04 17.07.2020
Украина намерена активизировать сотрудничество с ЮНЕСКО по решению проблем Крыму - Минкультуры

Украина намерена активизировать сотрудничество с ЮНЕСКО по решению проблем Крыму - Минкультуры

10:54 17.07.2020
Законопроект Бужанского об изменениях в закон об образовании в части языка, скорее всего, не будут рассматривать в Раде в пятницу - нардеп Мошенец

Законопроект Бужанского об изменениях в закон об образовании в части языка, скорее всего, не будут рассматривать в Раде в пятницу - нардеп Мошенец

10:17 17.07.2020
МИД Украины в годовщину трагедии МН17: мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета

МИД Украины в годовщину трагедии МН17: мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета

10:14 17.07.2020
Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

09:40 17.07.2020
США в шестую годовщину крушения боинга MH17 США призывает РФ сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели людей

США в шестую годовщину крушения боинга MH17 США призывает РФ сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели людей

09:33 17.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

09:15 17.07.2020
В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

08:18 17.07.2020
В Киевской области ограничат работу развлекательных заведений - ОГА

В Киевской области ограничат работу развлекательных заведений - ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего болеет 130 человек – командование Медсил

В ряд городов Ирана введены дополнительные силы правопорядка

Три человека пострадали в ДТП с участием "скорой" в Ужгороде – полиция

Митинг в защиту украинского языка проходит под стенами Рады

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

У сотрудника Донецкой ОГА выявили COVID-19

Число жертв коронавируса в мире приближается к 590 тыс., число инфицированных превысило 13,76 млн - университет Хопкинса

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму – штаб ООС

На Харьковщине пенсионер подозревается в распространении запрещенной литературы – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА