Митинг в защиту украинского языка проходит под стенами Рады

Защитники украинского языка второй день митингуют под стенами Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу утром, к началу пленарного заседания Рады, на площади Конституции собрались несколько сотен человек.

Они пришли к парламенту с партийной символикой, флагами Всеукраинского объединения "Свобода", "Демократической сокиры" и "Национального корпуса", а также флагами Украины.

Как заявляли организаторы акции, они намерены продолжать акции под стенами Рады и не разойдутся "до тех пор, пока проект (нардепа от фракции "Слуга народа" Максим – ИФ-У) Бужанского не будет провален или снят с рассмотрения".

Участники акции призывают монобольшинство и председателя Рады Дмитрия Разумкова снять "русификаторский законопроект 2362 с рассмотрению и никогда больше к нему не возвращаться", а народных депутатов – выступать и голосовать против этого проекта.

Как сообщалось, парламент в пятницу может рассмотреть законопроект Бужанского, которым предлагается отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке, а взамен хочет чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

Документ был не рекомендован профильным комитетом Верховной Рады.