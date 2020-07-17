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10:03 17.07.2020

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

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Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Правительство Израиля в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом приняло решение вводить частичный режим изоляции по выходным, которые в стране длятся с пятницы до воскресенья, сообщает издание "Едиот ахронот".

"Поскольку выявляемое за день количество случаев инфекции приблизилось к 1800, а число тяжело больных удваивается каждый день, я говорил с министром обороны Бенни Ганцем, главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом и министром науки Изхаром Шаем о краткосрочных мерах с целью избежать масштабной изоляции", - заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после заседания кабинета министров.

В соответствии с новыми правилами на выходные будут закрыты магазины, торгующие товарами не первостепенной важности, ТЦ, зоопарки, музеи, салоны красоты и парикмахерские. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работу, жителям также разрешено покидать дома. Однако во все дни без исключения собрания людей будет ограничены числом в 20 человек снаружи и 10 в помещении. Вновь закроются бассейны и тренажерные залы.

Также в пятницу Нетаньяху и Ганц должны принять решение по поводу работы школ и детских садов.

По данным "Едиот ахронот", до 24 июля может поступить распоряжение к жителям не покидать свои дома, но для подобной меры правительство должно получить согласие парламента.

В то же время Нетаньяху признал, что власти не имеют данных о количество заражений коронавирусом в ресторанах и фитнес-клубах, однако ограничения их работы "основываются на здравом смысле".

Утром в четверг Минздрав Израиля сообщил о 1,9 тыс. новых случаях коронавируса за последние 24 часа. До этого максимальный прирост зараженных за сутки составлял 1,5-1,7 тыс. человек.

Согласно недавно одобренным поправкам в законодательство, правительство Израиля может без промедления принимать решения, касающиеся коронавируса, а Кнессет имеет право их оспорить в течение семи дней.

По данным портала Worldometers, в Израиле за время пандемии зарегистрировано 46 тыс. 59 случаев заражения коронавирусом. 384 человека скончались, 20 тыс. 370 выздоровели.

Теги: #коронавирус #израиль
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