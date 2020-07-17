События

09:54 17.07.2020

У сотрудника Донецкой ОГА выявили COVID-19

1 мин читать
У сотрудника Донецкой ОГА выявили COVID-19

В Донецкой областной государственной администрации зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

"Среди инфицированных – сотрудник Донецкой облгосадминистрации. Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию", - написал Кириленко на странице в Фейсбуке.

Он также подчеркнул, что все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирование.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 17 июля, в Донецкой области 5 новых случаев заболевания и 4 случая выздоровления, болеет 473 человека.

Всего в Украине выявлено 809 новых случаев COVID-19, 838 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 больных умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 039 человек, что на 40 меньше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #донецкая_ога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 17.07.2020
Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

09:33 17.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

09:15 17.07.2020
В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

08:26 17.07.2020
Число жертв коронавируса в мире приближается к 590 тыс., число инфицированных превысило 13,76 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире приближается к 590 тыс., число инфицированных превысило 13,76 млн - университет Хопкинса

04:04 17.07.2020
В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

23:56 16.07.2020
Власти Азербайджана продлят жесткий карантин из-за COVID-19 еще на две недели

Власти Азербайджана продлят жесткий карантин из-за COVID-19 еще на две недели

22:11 16.07.2020
Токаев поставил перед правительством Казахстана задачу определиться со статистикой по пандемии коронавируса

Токаев поставил перед правительством Казахстана задачу определиться со статистикой по пандемии коронавируса

19:05 16.07.2020
Германские непродовольственные ритейлеры могут потерять 40 млрд евро в 2020 г из-за коронавируса

Германские непродовольственные ритейлеры могут потерять 40 млрд евро в 2020 г из-за коронавируса

17:53 16.07.2020
МИД Украины осудило нарушения прав человека на временно оккупированной территории Крыма из-за введенных РФ ограничительных мер в связи с COVID-19

МИД Украины осудило нарушения прав человека на временно оккупированной территории Крыма из-за введенных РФ ограничительных мер в связи с COVID-19

14:29 16.07.2020
Болгария отменила карантин для украинских туристов - Криклий

Болгария отменила карантин для украинских туристов - Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

ПОСЛЕДНЕЕ

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

В ряд городов Ирана введены дополнительные силы правопорядка

На данный момент нет признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Крыма

Три человека пострадали в ДТП с участием "скорой" в Ужгороде – полиция

МИД Украины в годовщину трагедии МН17: мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета

Митинг в защиту украинского языка проходит под стенами Рады

В Киевской области ограничат работу развлекательных заведений - ОГА

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму – штаб ООС

На Харьковщине пенсионер подозревается в распространении запрещенной литературы – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА