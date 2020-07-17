У сотрудника Донецкой ОГА выявили COVID-19

В Донецкой областной государственной администрации зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

"Среди инфицированных – сотрудник Донецкой облгосадминистрации. Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию", - написал Кириленко на странице в Фейсбуке.

Он также подчеркнул, что все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирование.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 17 июля, в Донецкой области 5 новых случаев заболевания и 4 случая выздоровления, болеет 473 человека.

Всего в Украине выявлено 809 новых случаев COVID-19, 838 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 больных умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 039 человек, что на 40 меньше, чем днем ранее.