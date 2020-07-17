В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 809 новых случаев COVID-19, 838 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 больных умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших – 65 детей и 132 медика. Госпитализированы 211 человек.

Днем ранее, 16 июля, было 848 новых случаев COVID; 15 июля сообщалось о 836 заболевших, 14 июля было 638 инфицированных,13 июля сообщалось о 612 заболевших. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы составляет 57 264 человек, выздоровевших – 29 769 человек, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 456 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 039 человек, что на 40 меньше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (132 случаев), Ривненской (88 случаев) и Ивано-Франковской (67 случаев) областях, а также в Киеве (76 случаев).