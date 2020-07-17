Число жертв коронавируса в мире приближается к 590 тыс., число инфицированных превысило 13,76 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 589 тыс. 211 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 87, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель составлял 5 тыс. 496.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 13 млн 767 тыс. 548 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 212 тыс. 701 против 231 тыс. 317 сутками ранее, излечились 7,68 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах выявлено 3 млн 576 тыс. 156 заболевших (рост за сутки - 78 тыс. 309), скончались 138 тыс. 358 человек, (рост за сутки - 951), излечились более 1 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 12 тыс. 151 человека, (рост за сутки - 45 тыс. 403), умерли 76 тыс. 688 (рост за сутки - 1 тыс. 322), вылечены почти 1,4 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 968 тыс. 857 до 1 млн. 3 тыс. 832 при 25 тыс. 602 летальных исходах и 612,8 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 204 человека, заразились 294 тыс. 116 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 76. В США на 1 млн населения скончались 426 человека, Бразилии - 361, Индии - 18, Великобритании - 664.