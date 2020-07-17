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08:18 17.07.2020

В Киевской области ограничат работу развлекательных заведений - ОГА

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В Киевской области с 17 июля, ужесточаются  карантинные ограничения, ограничивается робота развлекательных заведений, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) с наполненностью меньше 50 процентов стационарно размещенных мест для сидения и / или менее одной лица на 5 кв. метров площади здания, время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23 и до 7 часов" – говорится в сообщении, по итогам заседания Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также в Киевской области обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозках, работы заведений общественного питания и ночных развлекательных заведений.

Теги: #киевская #карантин #украина #ограничения
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