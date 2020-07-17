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07:51 17.07.2020

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

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В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

По состоянию на 7 часов утра 17 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07 ч. 17 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

Остаются разрушенными 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ). Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

"В течение суток в Ивано-Франковской области откачано 30 м3 воды с 6 колодцев, проведено укрепление 270 м берегов, расчищено 300 м русел рек и 370 м автомобильных дорог", - подчеркнули в ГСЧС.

В ведомстве отметили, что с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

Всего к работам привлечено 34 человека и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 29 человек личного состава и 15 единиц техники.

 

 

Теги: #прикарпатье #паводок #украина
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